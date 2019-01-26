جماهير الهلال تهتف ضد الكاردينال

ألقى قرار قائد فريق الهلال محمد أحمد بشير (بشه) بظلال سالبة على الأوضاع داخل نادي الهلال السوداني، لتشهد مباراة الفريق الأخيرة أمام مريخ الفاشر ضمن مباريات الدوري هتافات جماهير الهلال ضد رئيس النادي أشرف الكاردينال ومدرب الفريق إراد الزعفوري.وكانت أزمة قد تفجرت داخل الفريق بعد رفض اللاعبين قرار القائد بالاعتزال وتأثرهم بهذه الخطوة التي جاءت مفاجئة للجميع، وذهب مراقبون لتوجيه أصابع الاتهام للإدارة ورئيس النادي والجهاز الفني بأنهم من أجبر قائد الفريق على اتخاذ قرار الاعتزال بسبب المضايقات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

الخرطوم - حسن فاروق