بيراميدز يقيل التوأم حسن وينتظر مدربه الرابع في موسم واحد

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز المصري، رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تدريب الفريق، بعد التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري، وكشف آل الشيخ أن المدرب القادم هو مدرب كبير ودولي وسبق له تدريب أندية ومنتخبات، وأوضح أن لديه ثلاثة خيارات بين، البرازيلي لوكسمبورغو، والأسباني خيمينيز، والصربي يافانوفيتش، وبالتالي يكون النادي أقال 3 مدربين منذ بداية الموسم وهم، البرازيلي فالنتيم والأرجنتيني لافولبي وحسام حسن.