«إس سندباد ومجد» بطلا سباق مدينة زايد للخيول

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

توج الجوادان «إس سندباد ومجد»، بطلين لشوطي سباق الخيول العربية، والذي أقيم في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، أول من أمس، وكان الإقبال والحضور لأبناء المنطقة كبيراً، لمتابعة السباق الذي أقيم في أجواء مثالية، من ناحية الطقس المناسب والتوقيت، وحسم الشوط الأول، الذي بلغت مسافته 1400 م، المهر «إس سندباد» لمالكه حميد راشد أحمد المحيربي، وحل ثانياً «الشموخ» لسيف محمد المحيربي، وثالثاً «عبق» لحمد سالم علي الهاملي، وفي شوط التحدي لمسافة 1700 م، حقق الفوز المهر «مجد» لسهيل علي المرزوعي، وحل ثانياً «بيان» لسالم علي مرشد المرر، وثالثاً «إيه إف دستور» لسيف بخيت المرر، وهنأ عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، منظم السباق، الفائزين، وأصحاب المراكز الأولى في الشوطين، وأكد أن الحضور والتفاعل مع المنافسة، كان سبباً أساسياً في أن تصل الفعالية إلى مستوى عالٍ من النجاح والتميز، وأضاف أن النادي حريص على إقامة مثل هذه السباقات للخيول العربية كل موسم، بما يتماشى مع سياسة النادي في زيادة الأحداث الرياضية المختلفة، التي يقوم بتنظيمها في منطقة الظفرة.