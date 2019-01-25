غونزالو هيغواين.. الهداف المطرود

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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الحصول على مهاجم يعرف طريق الشباك من الأمور الجوهرية التي تسعى إليها جميع الأندية، لذا كان غريباً جداً ما يعاني منه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي يتلقى مكافأة غريبة دائماً على تألقه حيث يتخلص منه فريقه إما بالبيع أو الإعارة، بل ولا يجد المعاملة التي يتلقاها بقية لاعبي الفريق.

2007

شهد عام 2007 تحولين جوهريين في حياة اللاعب الذي ولد في فرنسا، إذ قرر في ذلك العام تمثيل منتخب بلاده الأصلي الأرجنتين، في الوقت نفسه غادر فريق ريفربليت نحو النادي الملكي ريال مدريد.

40

بعد خمس سنوات مع النادي الملكي عانى فيها من الوجود في دكة البدلاء على الرغم من سجله المتميز في التسجيل انتقال هيغواين إلى نابولي الإيطالي مقابل 40 مليون يورو.

0.57

حقق هيغواين نسبة متميزة خلال وجوده مع ريال مدريد إذ وصل إلى متوسط تسجيل 0.57 هدف في المباراة، وهي نسبة لم يتجاوزها إلا الدون رونالدو الذي يملك متوسط 1.06 هدف في كل مباراة مع الريال.

90

قدم يوفنتوس 90 مليون يورو لنابولي من أجل أن يتخلى عن اللاعب الذي تألق بشدة في صفوف الفريق الإيطالي الجنوبي، وفرض نفسه على تاريخ الدوري الإيطالي بعد موسمين فقط، ولكن اليوفي تخلص منه سريعاً معاراً إلى ميلان ليفسح الطريق للتعاقد مع رونالدو الذي كان أحد أسباب رحيل هيغواين عن الريال.

6

لم يمضِ على وجود المهاجم الأرجنتيني أكثر من ستة أشهر في صفوف ميلان الذي انتقل إليه معاراً، حتى قرر الرحيل عن النادي، بعد أن شعر مجدداً بأنه لا يستطيع الاستمرار بسبب خلاف بينه والإدارة الفنية لميلان حول طريقة اللعب والدور الذي يجب أن يقوم به في الملعب.

87

نجح موسم 2015 – 2016 في معادلة الرقم القياسي للتسجيل في الدوري الإيطالي في موسم واحد «36 هدفاً» والذي صمد لـ87 عاماً منذ أن قام بهذا الإنجاز جيني روسيتي لاعب تورينو.

سجل مشاركته

النادي - الفترة – المباريات – عدد الأهداف

ريفر بليت – 2005 – 2006 – 35 – 13

ريال مدريد – 2007 – 2013 – 190 – 107

نابولي – 2013 – 2016 – 104 – 71

يوفنتوس – 2016 – 2018 – 73 – 40

ميلان – 2018 إعارة – 15 – 6