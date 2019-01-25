الترجي بطل «الخريف» والصفاقسي وصيفاً

المصدر: تونس - صالح قادري

انتهت أول من أمس المرحلة الأولى من سباق بطولة الدوري التونسي، وقد توّج الترجي التونسي بلقب بطل الخريف برصيد 30 نقطة، في حين احتل النادي الصفاقسي المرتبة الثانية بـ 29 نقطة متقدماً على النادي البنزرتي بنقطتين. وانهزم الترجي في مناسبة واحدة كانت أمام الصفاقسي الذي لم يتذوق طعم الخسارة مثل البنزرتي.

وكان أفضل خط دفاع خلال مرحلة الذهاب للنادي الصفاقسي، إذ إنه قبل خمسة أهداف فقط وعاد أفضل خط هجوم إلى النادي البنزرتي الذي سجل 21 هدفاً، وتصدر مهاجم الترجي ياسين الخنيسي قائمة الهدافين بـ 9 أهداف، منهما هدفان في لقاء أول أمس أمام البنزرتي، والذي انتهى بالتعادل 2 - 2.

وقال معين الشعباني مدرب الترجي، إن فريقه حقق هدف مرحلة الذهاب وهو المركز الأول، ومن جهته اعترف منتصر الوحيشي مدرب النادي البنزرتي بأن فريقه لم يظهر بمستواه المعهود خلال الشوط الأول، لكنهم تداركوا الأمر وعادوا بقوة خلال الشوط الثاني.