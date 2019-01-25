مدرب السودان يرفض اعتزال بشة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

علق مدرب المنتخب الوطني السابق محمد عبدالله مازدا على قرار قائد فريق الهلال محمد أحمد بشير (بشة) بالاعتزال بتأكيده أن توقيت القرار الصادم، الذي اتخذه قائد الهلال محمد بشة باعتزال كرة القدم، لم يكن دقيقاً. وتابع مازدا بقوله: اللاعبون الكبار والقادة بفرقهم حينما يصلون إلى مرحلة التمثيل ببلدهم بشكل مميز أو حققوا إنجازات لفرقهم يكونون أدرى بالتوقيت المناسب للاعتزال.

وأضاف: عادة قائد الفريق يعلن اعتزاله بعد منافسة كبيرة أو بنهاية الموسم أو بعد تحقيق نجاح ملموس، لكن مع وصول الهلال لمجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بجانب مروره بعملية تغير في جلده، فإن اعتزاله يثير التساؤلات. وواصل مازدا: كان يمكن لبشة الانتهاء من الكونفدرالية، ثم يكون قرار الاعتزال مناسبة جيدة.