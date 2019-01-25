افتتاح دولية الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، انطلقت صباح أمس فعاليات منافسات بطولة الشارقة الدولية (19)، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي أولى منافسات البطولة بميدان الصالة المغطاة على جائزة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تمكن الفارس السعودي صالح بن عميرة على صهوة الفرس «ليوني أم» من التتويج في فئة الثلاث نجوم، بعد إكماله جولة المنافسة على حواجز (125) سم في زمن بلغ (57.59) ثانية، والتي شارك فيها 46 فارساً وفارسة، منهم 11 فارساً أكملوا الجولة دون خطأ، وحاز المركز الثاني الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «أوبوراس ساموراي»، وأكمل الجولة في (61.20) ثانية.