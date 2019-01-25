آل الشيخ: لا تعاون مع مجلس الخطيب

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

عاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز المصري، لإثارة الجدل بالحديث عن علاقته بالنادي الأهلي، وألمح ، أنه لا توجد أي علاقة مع المجلس الحالي للأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مؤكداً على عدم وجود أي تعاون، طوال فترة مجلس «بيبو».

وقال آل الشيخ: «لن نأخذ أي لاعب من الأهلي، ولم نعرض عليهم أي لاعب من بيراميدز، سواء هدية أو استثمار»، وأضاف مالك نادي بيراميدز: الأهلي يحتاج لصفقة وحيدة في مجلس الإدارة.

على جانب آخر، قرر الإسماعيلي، التظلم من القرار الصادر من الاتحاد الأفريقي ، باستبعاد الفريق من دوري الأبطال ، بسبب أحداث الشغب ، في مباراة الأفريقي ، ما دفع الحكم لإلغاء المباراة.