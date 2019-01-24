«عام التسامح».. النسخة الجديدة من دوري الجودو

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بتسمية دوري الجودو في نسخته الجديدة لعام 2019، «دوري عام التسامح للجودو»، ترجمة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن العام الحالي في دولة الإمارات عام للتسامح.

وأبان بن ثعلوب أن انطلاقة المرحلة الثانية من مسابقة دوري التسامح للجودو ستكون يوم 15 فبراير المقبل بدبي 15، وستكون الجولة الثالثة في الشارقة، والختام في أبوظبي، وسيشارك في مسابقة الموسم 420 لاعباً يمثلون 18 نادياً ومركزاً، حيث تضم المجموعة الأولى أندية أبوظبي، الجزيرة والوحدة والعين والظفرة، وتضم المجموعة الثانية أندية دبي، والشارقة، كلباء، خورفكان، عجمان، الفجيرة، ورأس الخيمة، بجانب 7 مراكز توزعت على المجموعتين.