100 قارب في ثاني جولات أبوظبي لصيد الكنعد والسكل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، منافسات وتحدي الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل في العاصمة أبوظبي، وبتنظيم من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ورعاية فريق الطيار، وسط مشاركة بلغت أكثر من 100 قارب، وتأتي البطولة لتلبي الرغبة القوية لدى البحارة ومحبي هذه الرياضة في ممارسة الهواية في إطار تنظيمي سليم، وأعلن فريق الطيار برئاسة هزاع محمد بن ربيع المهيري عن زيادة الجوائز ، حيث سيتم تخصيص جوائز عينية للمراكز الحادي العشر والثاني عشر والثالث عشر في فئة الكنعد، بالإضافة إلى زيادة الجوائز العينية في فئة السكل.