«دبي الرياضي» يلتقي منسقي اللجان الرياضية في الجهات الحكومية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم اللقاء الأول مع منسقي اللجان الرياضية للجهات الحكومية بدبي، بهدف التعريف بالفعاليات الرياضية التي سيتم تنظيمها في العام الجاري وتنسيق الجهود بما يضمن المشاركة الأمثل للجهات الحكومية في الفعاليات المختلفة وتحقيق أقصى فائدة منها، سيراً على نهج القيادة الرشيدة التي تؤكد على أن الرياضة أسلوب حياة يومية كونها من أهم وسائل تحقيق السعادة ومصدر للطاقة الإيجابية. وتحدث في اللقاء خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي، وغازي مدني مدير السياحة الرياضية في المجلس، بحضور سارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس.

وتم في اللقاء عرض قائمة الفعاليات المتنوعة التي سيتم تنظيمها على مدار العام.