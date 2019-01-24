نونو يدفع ثمن احتفاله

المصدر: لندن- وكالات

فرض الاتحاد الإنجليزي أمس، غرامة مالية بقيمة 8 آلاف جنيه استرليني بحق نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون، بسبب طريقة احتفاله بهدف فريقه في شباك ليستر .

وركض سانتو إلى أرض الملعب خلال المباراة بعد تسجيل فريقه هدف الفوز 4 -3 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع واحتفل وسط لاعبيه. وتقدم وولفرهامبتون بهدفين ، وعاد ليستر للمباراة عبر تسجيل هدفين ، وسجل جوتا الهدف الثاني له والثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 64 ولكن ويس مورغان أدرك التعادل لليستر قبل ثلاث دقائق من النهاية، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف دييجو جوتا هدف الفوز القاتل للولفرهامبتون، بعد أن سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه.