اعتزال مفاجئ لقائد الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في تطور مفاجئ للأحداث بنادي الهلال السوداني، أعلن قائد الفريق، محمد أحمد بشير، الشهير بـ (بشه)، عن اعتزاله النهائي لكرة القدم، محلياً ودولياً، مكتفياً بما قدمه من عطاء في الملاعب خلال السنوات الماضية، وسلم اللاعب الشهير، خطاب اعتزاله رسمياً، ولم يفصح بشه عن أسباب اعتزاله.

في الأثناء، أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، تدعيم كشف الفريق الأفريقي بثلاثة لاعبين.من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني لفريق المريخ، أن يسافر 20 لاعباً مع البعثة إلى الجزائر، لمواجهة المولودية، نهاية الشهر، في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بينما أبعدت الإصابة هداف الفريق بكري المدينة عن القائمة المسافرة. وتضم البعثة 32 شخصاً، بينهم 20 لاعباً، إضافة إلى 9 من الجهاز الفني والإداري.