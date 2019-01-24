الفجيرة تستضيف بطولة العالم للقدرة الشطرنجية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقدرة الشطرنجية، «حل مسائل الشطرنج – جولة الإمارات» الجاهزية المطلقة للبطولة، والتي تقام يومي 27 و28 الجاري بفندق نوفتيل بالفجيرة، كما تم الإعلان عن مشاركة بطل العالم البولندي بيوتر مورديزيا أستاذ دولي كبير في حل مسائل الشطرنج في المنافسات، وسبق له الفوز بالمركز الأول 7 مرات، مما يجعله أبرز أساطير العالم شطرنجياً في حل المسائل. على صعيد آخر، فقد شهد التسجيل إقبالاً كبيراً لأفضل اللاعبين . وقال الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ورئيس اللجنة المنظمة: «إن هناك مشاركة نوعية للاعبين المصنفين بتصنيفات عالية».