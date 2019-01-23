سباق مهرجان زايد التراثي للشراعية 60 قدماً السبت

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يقام يوم السبت المقبل سباق مهرجان زايد التراثي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وكان مقرراً إقامة السباق قبل أسبوعين ولكن تم تأجيله بسبب الطقس وشدة الرياح ليعلن النادي عن الموعد الجديد للسباق والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة عدد كبير من البحارة من مختلف إمارات الدولة يصل إلى نحو 1500 بحار.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى 3 سيارات إجمالي جوائز مالية للفائزين في السباق وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية التراثية في الدولة.

ويعد السباق الذي سيقام لمسافة 20 ميلاً بحرياً بمياه العاصمة أبوظبي هو الأول في فئة 60 قدماً للموسم الجديد، فيما كان العام الماضي قد شهد تنظيم النادي لخمس جولات لفئة 60 قدماً من بينها سباق دلما التاريخي.