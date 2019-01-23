«الشارقة لرياضة المرأة» تكرم بطلات الموسم الماضي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كشفت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن وصول عدد لاعبات فرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة التابع لها إلى أكثر من 500 لاعبة في فئات البراعم والناشئات والفريق الأول، وأكدت نجاحهن حتى الآن في حصد 514 ميدالية، منها 141 ميدالية حصدنها في موسم 2017- 2018 في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بواقع 44 ميدالية ذهبية، و47 فضية، و50 برونزية.جاء ذلك خلال حفل المؤسسة السنوي الذي نظمته في المجمع الرياضي في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بهدف تكريم صاحبات الإنجازات الرياضية في الموسم الرياضي 2017- 2018.

وحضر حفل التكريم ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب جميع لاعبات الفرق التابعة لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، والطواقم الإدارية.