السعدي أفضل إعلامي عربي 2018 في استفتاء «الوفد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختارت جريدة الوفد المصرية، الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، كأفضل إعلامي عربي لعام 2018، ذلك في الاستفتاء السنوي الكبير الذي أجرته الجريدة كأحد أضخم وأكبر الاستفتاءات الرياضية على مستوى الوطن العربي لاختيار الأفضل في عدد من التخصصات المختلفة في الوسط الرياضي.

وجاء اختيار يعقوب السعدي كأفضل إعلامي عربي بإجماع الآراء، نظراً للجهود الكبيرة والمميزة التي قدمها طيلة العام الماضي عبر قنوات أبوظبي الرياضية، إضافة إلى ما يقدمه من قضايا متميزة تنم على الإخلاص المهني الواضح في الرسالة الإعلامية التي يقدمها من خلال الشاشة. وتنظم جريدة الوفد، هذا الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل في عدد من فروع الرياضة تجمع كل جوانبها.

من جانبه، أكد يعقوب السعدي، اعتزازه بهذا الاختيار الذي يتضاعف عندما يأتي من مصر بلد الحضارة والثقافة والفكر منذ قديم الزمن، وشكر السعدي جريدة الوفد والقائمين على الاستفتاء، قائلاً: إنه لفخر لي أن أحصل على لقب أفضل إعلامي عربي من مؤسسة عملاقة، وهو ما أرى أنه جاء تتويجاً لجهد سنوات طويلة عملت فيها بكل التفاني والإخلاص وهو ما زرعته داخلي دولة الإمارات منذ اللحظات الأولى.

يذكر أن السعدي حصد لقب أفضل إعلامي عربي لعامين متتاليين 2016 و2017 عبر استفتاء بوابة الأهرام المصرية.