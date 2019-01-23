حلبة مرسى ياس تستعد للرالي الافتتاحي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال نخبة من أفضل وأسرع سائقي الرالي خلال السباق الافتتاحي من بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للرالي كروس لهذا الموسم الذي يقام على جزيرة ياس في أبوظبي.

وطرحت حلبة مرسى ياس تذاكر السباق الافتتاحي من هذه البطولة المكونة من 11 سباقاً حافلاً بالتشويق، والتي تقام سباقاتها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وتواصل حلبة مرسى ياس تفردها عند استضافة السباقات المشوقة، إذ تشهد بطولة الاتحاد الدولي للرالي كروس أول سباق يقام في المساء، ليخوض السائقون مسار هذا السباق المشوق تحت الأنوار الكاشفة.

ويقام السباق خلال عطلة الأسبوع الموافقة يومي 5 و6 أبريل 2019، وتؤكد حلبة مرسى ياس باستضافتها سباقات هذه البطولة الدولية مكانتها الرائدة عالمياً باعتبارها ملتقى الأبطال.