المصدر: البيان الالكتروني

أثارت حالة تحكيمية جدلاً كبيراً في المباراة التي جمعت بين فريق غوادالاخارا وضيفه تولوكا (1-0)، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

تقدم فريق غوادالاخارا بهدف سجله لاعبه آلان بوليدو، في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وشهدت نهاية المباراة ةفق "يورونوز" حالة "دراماتيكية" عندما سدد أحد لاعبي تولوكا كرة تدحرجت على خط مرمى الحارس "تشافيز" راؤول جودينهو.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الإعادة التلفزيونية (VAR) لتحديد ما إذا قطعت الكرة بكامل محيطها خط المرمى أم لا، واحتاج إلى 8 دقائق كاملة، لكي يتخذ قرارا بحرمان الضيوف من هدف التعادل.

وحقق غوادالاخارا بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع بالتالي على عرش صدارة الدوري المكسيكي، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما تجرع تولوكا مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد للدوري، مقابل انتصارين.

فما رأيكم في إلغاء الهدف؟

بعد 8 دقائق مع "الفار".. هل أصاب الحكم في قراره؟https://t.co/0jTMSYuOZG …#البيان_الرياضي pic.twitter.com/iNCRe7r35o — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٢ يناير ٢٠١٩