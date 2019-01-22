«غنتوت للبولو» يدعم الهلال الأحمر

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم نادي غنتوت عصر الجمعة المقبل بملاعبه الرئيسية بغنتوت مباراة البولو الخيرية الثامنة عشرة التي يعود ريعها لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تمثل واحدة من الفعاليات الخيرية التي درج عليها النادي ضمن موسمه الرياضي للبولو، بجانب أهدافها الإنسانية النبيلة التي يحرص النادي علي تنظيمها، وتتجدد فعاليات النادي بإقامة المباراة الخيرية الثالثة بعد النجاحات التي تحققت في مباراة بينك بولو الخيرية وبطولة أصحاب الهمم السنوية، ضمن برنامج النادي السنوي الذي يختتم في آخر مارس القادم بإقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لعام 2019، والتي يحمل لقبها فريق أبوظبي للبولو.