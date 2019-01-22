تعاون بين «الأولمبية» واتحاد السلة الفرنسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحثت اللجنة الأولمبية الوطنية، تعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة السلة، والاستفادة من الخبرات المنوعة، بما يخدم مسيرة اللعبة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد بمقر اللجنة في دبي، بحضور طلال الشنقيطي، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وجون بيير سويتات رئيس الاتحاد الفرنسي للسلة، وسالم راشد المطوع أمين عام اتحاد كرة السلة. وفي نهاية اللقاء، تبادل طلال الشنقيطي مع جون سويتات، الدروع التذكارية.