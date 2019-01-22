اتهامات التحايل تلاحق صلاح

المصدر: لندن - وكالات

شن عدد من الحكام الإنجليز حملة انتقادات طالت النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول واتهموه بتكرار السقوط ومطالبة الحكام باحتساب الأخطاء.

وأكد الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيث أن سمعة نجم ليفربول في خطر وكتب في مقال نشرته صحيفة التلغراف : «لا شك في كون محمد صلاح هدافا موهوبا وأن مجهوداته قد تقود فريقه ليفربول إلى إنجاز كبير ، كل هذا جميل ولكن هناك جانبا آخر قد يمس سمعة صلاح بسبب سقوطه المتكرر للحصول على ضربة جزاء».

وأكد الحكم السابق أن هناك اجتماعات دورية للحكام يراجعون فيها جميع اللقطات بدقة، وليس هناك أدنى شك في أن محاولات صلاح المتكررة للحصول على ركلات الجزاء أخذت حيزاً من تلك الاجتماعات.