شرطة دبي تجهز لمبادرة «الروح الإيجابية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد العقيد علي المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، والمعتز بالله عبد الكريم شريف، أخصائي الفعاليات المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة فعاليات وأماكن تنظيم المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية» في مرحلتها الثانية، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية».