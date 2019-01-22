مكالمة هاتفية تربك الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قال جمال حسن سعيد رئيس نادي الأمل عطبرة، إنه لا يعلم الأسباب التي أدت إلى تأجيل مباراة فريقه أمام المريخ في الدوري السوداني رغم وصوله الخرطوم، مبيناً أنهم تلقّوا اتصالاً هاتفياً من الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني ، قدّم لهم فيه اعتذاراً رسمياً، معلناً فيه التكفل بسداد المنصرفات.

وقال جمال حسن سعيد في تصريحات، إنه تفاجأ بأداء المريخ مباراة في مروي أمام الأهلي، موضحاً أنه أجرى اتصالات هاتفية بعدد من الأندية ووجدهم غير ملمين بما يحدث، وأضاف: لا أدري ما هي مبررات التأجيل، وحقيقة نحن في حيرة من أمرنا، ولا أعلم ماذا يحدث ؟.