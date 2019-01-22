تحدٍ بين تركي آل الشيخ ومحمد هنيدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، رسالة فيديو مصورة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيس نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، أكد فيها أنه بالرغم من صداقتهما معاً إلا أنه سيكون مع فريق الزمالك المصري في المباراة التي ستجمعه مع فريق بيراميدز في القمة المنتظرة بالدوري المصري يوم الخميس المقبل.

وقال محمد هنيدي، في الرسالة والتي نشرها تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «مساء الخير المستشار، أبو ناصر حبيبي وصديقي العزيز، سامحني يوم الخميس إحنا زملكاوية.. زملكاوية.. زملكاوية.. مساء الفل».

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو المنشور قائلاً: «إن رفعتها في الشارب وان طمنتها في اللحية».

وفي تغريدة منفصلة كتب تركي آل الشيخ على تويتر: لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، جمهور الأهلي يشجع الزمالك.. كلنا بنشجع الزمالك.

وكان تركي آل الشيخ قد كتب في صفحته على موقع فيسبوك عقب فوز بيراميدز على طلائع الجيش 3-1 ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم: «نتيجة غير مرضية.. لن أرضى بأقل من 3 أهداف أمام الزمالك». وستقام المباراة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد بتروسبورت يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري.