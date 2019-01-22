غوارديولا مستاء من الموضة

المصدر: لندن - وكالات

طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه بالابتعاد عن صيحات الموضة والتخفيف من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليكونوا في كامل التركيز على كرة القدم.

وذكرت صحيفة «ذا صن» ، أن غوارديولا حذر نجوم السيتي من مخاطر غياب التركيز، إذا ما أرادوا تحقيق الألقاب هذا الموسم، خاصة أنه لاحظ اهتماماً متزايداً من اللاعبين بأمور الموضة وتغيير المظهر ، وهذا لا يتناسب مع أجواء تتطلب اهتماماً أكبر بكرة القدم . وقال مصدر للصحيفة: «غوارديولا أخبر لاعبيه بأنه لا يجب تضييع الوقت في الالتفات إلى المظاهر وأجواء الموضة الحديثة، بل التركيز في المنافسة».