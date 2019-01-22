هدف سواريز يفجر غضب الريال

المصدر: مدريد - وكالات

أثار الهدف الثاني لنادي برشلونة في مرمى منافسه ليغانيس، والذي سجله المهاجم سواريز في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول من أمس غضب مسؤولي نادي ريال مدريد الذين انتقدوا الكيفية التي تستخدم بها تقنية «فار» في الدوري.

وكان سواريز قد أضاف الهدف الثاني لبرشلونة التي فاز بها النادي الكتالوني بنتيجة 3 - 1 بعد أن اصطدم بحارس ليغانيس، الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة واضحة على اللاعب الأوروغواياني.

ولكن خافيير تيباس رئيس «الليغا» رد على شكوى الريال قائلا: «لقد طبقنا هذه التقنية في العديد من المباريات وكان الأمر إيجابياً للغاية». وجاء رد الفعل الغاضب للنادي المدريدي عن طريق لاعبه السابق وسفيره الحالي، الفارو اربيلوا، الذي انتقد بشدة قرار الحكم باحتساب الهدف رغم المخالفة التي ارتكبها سواريز.