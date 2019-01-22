كليبرز يضع حداً لهزائمه المتتالية

المصدر: نيويورك - وكالات

وضع لوس أنجليس كليبرز حداً لخمس هزائم متتالية، وتغلب 103-95 على مستضيفه سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي ، أول من أمس، ولم يتقدم سبيرز سوى مرة واحدة في المباراة، وبعدها سيطر كليبرز ورفع الفارق إلى 19 نقطة في بداية الربع الثاني.

وصمد الفريق الضيف أمام انتفاضة سبيرز في بداية الربع الثالث ليتقاسم الفريقان الفوز في أربع مواجهات هذا الموسم. وفاز كليبرز أولاً في نوفمبر قبل أن يسحقه سبيرز 125-87 بعد أقل من شهر. وكرر سبيرز فوزه في نهاية ديسمبر.

وتصدر توبياس هاريس قائمة مسجلي كليبرز برصيد 27 نقطة وأضاف باتريك بيفيرلي 18 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة. ويحتل كليبرز المركز الثامن في القسم الغربي، إذ رفع رصيده إلى 25 فوزاً مقابل 21 هزيمة .