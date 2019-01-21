أبوظبي تجهز نيويورك سيتي للموسم الجديد

المصدر: أوظبي - البيان الرياضي

يتخذ نادي نيويورك سيتي لكرة القدم، التابع لـ «مجموعة سيتي لكرة القدم»، المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، من العاصمة أبوظبي، المحطة الأولى لعام 2019، حيث يبدأ معسكره التدريبي في أبوظبي من 29 يناير 2019، قبل خوضه مباريات ودية ضد كل من فريق كوبنهاغن الدنماركي في 3 فبراير، وفريق آيك السويدي يوم 8 فبراير. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها فريق نيويورك سيتي العاصمة أبوظبي.

وفي تعليق له على الرحلة والمعسكر التدريبي، صرح كلاوديو رينا، المدير الرياضي لنادي نيويورك سيتي: «تمثّل هذه المباريات التدريبية، تحدياً لقدرات الفريق على مختلف الأصعدة. إذ سنجري تدريبات متنوعة تدفع بمهارات لاعبي الفريق الجسدية والذهنية والتكتيكية نحو الأفضل، ونحن متحمسون للغاية لانطلاق المعسكر في أبوظبي، ضمن أجواء رائعة ومميزة».

وبدوره، صرح دومينيك تورنت، المدير الفني لنادي نيويورك سيتي الأمريكي: «ستكون مباريات الفريق الودية ضد كوبنهاغن وآيك، مثيرة للغاية، وحافلة بالمتعة والمنافسة، كون الفريقين يشاركان بشكل دائم في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وسيستفيد لاعبونا بشكل كبير من هذه المباريات في وقت مبكر قبل بداية الموسم، إذ نتطلع إلى رسم ملامح مميزة لهوية فريقنا، والاستعداد لدخول المنافسات، وبطريقة مميزة لموسم 2019».