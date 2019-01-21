فئات جديدة في تحدي ترايثلون ياس 2019

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال تحدي ترايثلون ياس2019 بأجوائه الرياضية العائلية، والذي يعد سباق الترايثلون الوحيد في المنطقة الذي تقام فعالياته مع غروب الشمس.

ويقدم منظمو السباق المجتمعي الذي يشهد هذا العام دورته التاسعة على التوالي للمشاركين خصومات حصرية على رسوم التسجيل تبلغ نسبتها 10%، ويحثون الراغبين بالاشتراك في هذه الفعالية على المسارعة بالتسجيل للاستفادة من الخصم الذي يسري مفعوله لغاية يوم الخميس 24 يناير.

ويشهد السباق في هذا الموسم إضافة فئة سوبر سبرينت الجديدة، والتي تمنح المتسابقين خيارين إضافيين ضمن السباق هذا العام.