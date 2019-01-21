ضربة جزاء تكشف عن ولادة طفل بوغبا

المصدر: لندن - وكالات

استغل النجم الفرنسي بول بوغبا فرصة تسجيله الهدف الأول لمانشستر يونايتد أمام برايتون من ركلة جزاء، للاحتفال بولادة طفله ليكون الإعلان الرسمي من خلاله.

وسدد بوغبا ركلة الجزاء وافتتح التسجيل في الدقيقة 27 ليقوم بالرقص احتفالاً بالهدف أمام الجماهير قبل أن يشير بيديه إلى علامة حمل المولود. وأنجبت زوجة بوغبا ماريا طفلهما الأول قبل عدة أيام، لكنه لم يعلن عن الخبر بشكل رسمي إلا بعد احتفاله بالهدف في شباك برايتون في البريميرليغ، رغم تسريب الخبر في وسائل الإعلام عبر مقالة كتبها أسطورة مانشستر يونايتد، براين روبسون في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.