تتويج أصحاب الهمم أبطال عام التسامح للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار على منافسات بطولة عام التسامح للقوس والسهم لأصحاب الهمم، والتي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم بتنظيم من اتحاد رياضة أصحاب الهمم بمشاركة 10 لاعبين.

واستطاع رضا جلال لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم انتزاع المركز الأول في مجموعة المنعكف 30م، تلاه أحمد سعيد لاعب نادي الثقة بالشارقة، وفاز بالمركز الأول في مجموعة المركب 50م، محمد الشحي لاعب نادي دبي، وحل حبيب البلوشي لاعب الثقة ثانياً، وجمال البدواوي لاعب نادي دبي ثالثاً، ونظم الاتحاد على هامش البطولة، جلسة عصف ذهني لتطوير منظومة العمل بالاتحاد من خلال طرح أفكار جديدة، واستهدفت الجلسة الأجهزة الفنية والإدارية بأندية أصحاب الهمم بالدولة تمت خلالها مناقشة التحديات ووضع فرص تحسين وتطوير مستوى الأداء، وحضر الجلسة محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم وذيبان سالم المهيري الأمين العام وممثلو الأندية على المستوى الفني والإداري.