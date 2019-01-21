اتفاقية تعاون بين «دبي الرياضي» ومحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبرم مجلس دبي الرياضي ومحاكم دبي، اتفاقية تعاون بشأن توحيد جهود الطرفين من أجل التوعية وتعزيز قيم التعليم والمثل الاجتماعية. وقع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وتأتي الاتفاقية من منطلق إبراز الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021 ضمن محور مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ووصولا إلى تحقيق التوعية المجتمعية فـي مجال الأسرة والحفاظ علـى الأجيال علـى مستوى المدارس والمعاهد والجامعات وكذلك المجال الإعلامي بشقيه المرئـي والسمعـي، وفـي إطار سعي الطرفين لضرورة تقديم الدعم المعنوي للاعبين في المراحل السنية المختلفة، سواء على مستوى المنتخبات أو الفرق فـي الأندية.