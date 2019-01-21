أصغر لاعب يحرم فيدرر من لقب أستراليا

المصدر: ملبورن - وكالات

انتهت حملة روجر فيدرر للتتويج بلقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي أمس بعد خسارته المفاجئة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس في الدور الرابع.

وفي مواجهة بين أكبر لاعب وأصغر لاعب سناً بقرعة الرجال تفوق تيتيباس (20 عاماً) على فيدرر وسط تشجيع حماسي من الجماهير اليونانية في ملبورن بارك. وبعد الإطاحة بالأستاذ السويسري أصبح تيتيباس أول لاعب يوناني يتأهل لدور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى. وسيلتقي تيتيباس مع المصنف 22 الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت من أجل مقعد بالدور قبل النهائي.

واحتاجت الأمريكية دانييل كولينز إلى أقل من ساعة لتفوز على أنجليك كيربر الفائزة باللقب في 2016 بنتيجة 6-صفر و6-2 وتبلغ دور الثمانية. ولم تفز اللاعبة المغمورة البالغ عمرها 25 عاماً بأي مباراة في مشاركاتها السابقة في البطولات الأربع الكبرى.