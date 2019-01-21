نقص الأكسجين يخنق الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قال التونسي إيراد الزعفوري، المدير الفني للهلال السوداني عقب تأهل فريقه لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية رغم الخسارة من فريق موكورا الرواندي، إن فريقه واجه مشكلة الرطوبة العالية، ونقص الأكسجين، خلال الهزيمة بهدف نظيف.

وكان الهلال قد استفاد من الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، وأوضح الزعفوري: لا تستطيع في ظروف وطقس ومرتفعات رواندا، أن تفرض أسلوبك وتلعب بنفس طريقتك، طوال 90 دقيقة.وأضاف: قسمنا الأداء على شوطين، بحيث ألا نجاري فريق موكورا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نستخدم ما تبقى لنا من أكسجين ونهاجم، وحول هدف موكورا، قال إن اللاعبين ركضوا طوال 20 دقيقة، دون توقف، فأثر عليهم نقص الأكسجين.