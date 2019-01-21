الأفريقي جاهز لكلاسيكو تونس

المصدر: تونس - صالح قادري

قال لاعب النادي الأفريقي غازي العيادي الذي سجل هدفي فريقه من ركلتي جزاء ضد الإسماعيلي المصري إن الفوز أعاد الأفريقي للصراع على التأهل من المجموعة وأعطانا دافعاً مهماً وقوياً لمواصلة خوض المواجهات، وأولاها كلاسيكو تونس أمام النجم الساحلي بعد غدٍ لحساب الجولة 13 ذهاباً من الدوري التونسي وذلك انطلاقاً من الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات بملعب المنزه بتونس العاصمة وقد يديرها طاقم تحكيم مصري. وكشفت إدارة الأفريقي أن لاعب الفريق ياسين الشماخي ليس موقوفاً إذ إن الإنذار الذي تلقاه ضد الإسماعيلي هو الأول وليس الثاني في رصيده وبالتالي سيكون في الموعد خلال المباراة التي ستجمع الفريق بمازمبي الكونغولي في الجولة القادمة من دور مجموعات أبطال أفريقيا.