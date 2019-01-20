بطاقة فيدرر تضعه في موقف حرج

المصدر: ملبورن - وكالات

قد يكون السويسري روجيه فيدرر أعظم لاعب في تاريخ كرة المضرب، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليسمح له أحد عناصر الأمن في بطولة أستراليا المفتوحة بدخول قاعة للاعبين بعدما نسي حمل بطاقته التعريفية.

وأرفق حساب البطولة الشريط الذي بلغت مدته 30 ثانية بتعليق مفاده: «حتى روجيه فيدرر يحتاج إلى بطاقة اعتماده». وعلقت صحيفة «هيرالد صن» المحلية على الأمر بالقول: «لا يهم من أنت. عندما تدخل ملبورن بارك، الأفضل أن تكون بطاقة اعتمادك معك. روجيه فيدرر اكتشف ذلك بالطريقة الصعبة اليوم».

وبحسب ما أظهر شريط مصوّر نشره حساب البطولة على «تويتر»، ومأخوذ عن كاميرات المراقبة، وصل فيدررالمتوّج ست مرات باللقب في أستراليا، بمفرده إلى الباب المؤدي إلى قسم مخصص للاعبين. ولدى محاولته الدخول، أوقفه عنصر الأمن وأشار إلى بطاقة الاعتماد الخاصة بالبطولة التي يضعها هو حول رقبته، سائلاً فيدرر عن بطاقته، قبل أن يقوم الأخير بحركة تظهر أنها ليست بحوزته.