سكولز: مورينيو مهندس إقالته

المصدر: لندن - وكالات

يصر أحد أساطير فريق مانشستر يونايتد، أن المدير الفني السابق للنادي جوزيه مورينيو، تعمد أن يتم طرده من قلعة الشياطين الحمر. فقد أصر اللاعب الأسطوري للفريق، بول سكولز، الذي كان أكثر المنتقدين للمدرب البرتغالي، إن مورينيو سعى إلى هذا الطرد، مشدداً على أن الخلاف بينه وبين اللاعب أنطونيو فالنسيا، هو سبب هذا الاعتقاد.

وكان جوزيه مورينيو قد طرد من تدريب الشياطين الحمر الشهر الماضي، بعد بداية كارثية هذا الموسم، وخرج وبجعبته 15 مليون دولار، كتعويض مالي. ويبدو أن رأي سكولز لم يتغير في المدرب السابق لمانشستر يونايتد، إذ أعاد التأكيد عليه مرة أخرى، خلال مقابلة على القناة الثانية في التلفزيون النرويجي «تي في تو». وقال سكولز في المقابلة «شعرت بأن مورينيو لا يريد أن يبقى في أولد ترافورد.. لذلك، فقد قام بهندسة عملية خروجه».