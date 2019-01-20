سيرينا تواسي منافستها الشابة

المصدر: ملبورن - وكالات

تأهلت سيرينا وليامز إلى الدور الرابع في بطولة استراليا المفتوحة للتنس أمس بانتصار ساحق 6-2 و6-1 على الأوكرانية ديانا ياسترمسكا، وقدمت المواساة لمنافستها الشابة بعد أن انهمرت دموعها.

وقالت وليامز للصحافيين «عندما كانت تسير باتجاه الشبكة (في نهاية اللقاء) قلت لها إنها تبدو منزعجة وأحببت ذلك، فهذا يعني أنها لم تأت إلى هنا لمجرد تقديم أداء جيد بل جاءت للفوز.

انفطر قلبي من أجلها». وأضافت «أعتقد أنها موهبة جيدة ومن الجيد أن أرى هذا السلوك منها». وتعرضت باسترمسكا (18 عاماً) لالتواء في الكاحل، وطلبت وقتاً للعلاج عندما كانت متأخرة 4-1 في المجموعة الثانية. وتسبب ذلك في تأجيل هزيمتها لدقائق فقط إذ كسرت سيرينا إرسال منافستها للمرة الثالثة في المجموعة وحسمت الفوز عندما أطاحت اللاعبة الأوكرانية بضربة أمامية خارج الملعب.