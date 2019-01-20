القيادة العامة لشرطة دبي بطلاً لـ«تحدي الشرطة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان ختام منافسات بطولة الشرطة للياقة والتحدي رقم (5) التي استضافتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وينظمها اتحاد الشرطة الرياضي لمدة يومين برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور العميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية والعميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي والمقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.حيث حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول والقيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الثاني والقيادة العامة لشرطة الشارقة على المركز الثالث .

وفي ختام البطولة كرم الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي المشاركين ، مثمناً البطولة التي حققت نجاحاً كبيراً.