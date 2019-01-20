إنتر يطلق حملة ضد العنصرية

المصدر: روما - وكالات

نشر الحساب الرسمي لنادي إنترميلان الإيطالي فيديو لحملة توعية جديدة تحت شعار BUU «أخوة متحدون عالمياً». وتهدف الحملة إلى محاربة كل أشكال العنصرية خاصة في ملاعب كرة القدم والدوري الإيطالي، حصراً بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في 26 ديسمبر الماضي، عندما قامت جماهير إنترميلان بتوجيه عبارات الشتم وهتافات عنصرية للاعب نابولي كاليدو كوليبالي أثناء مباراة الفريقين.وانضم لهذه الحملة نجوم بينهم البرتغالي لويس فيغو والأرجنتيني إيكاردي والكاميروني إيتو، بالإضافة إلى رئيس النادي ستيفن زانغ ونائبه خافيير زانيتي.

وتم إطلاق الحملة عبر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الرسمية للفريق واللاعبين. وظهر شعار الحملة BUU مكتوباً بالإنجليزية على قمصان الفريق والكرات وحتى الأيدي، في محاولة لحض المشجعين على نبذ العنصرية في الملاعب الإيطالية.