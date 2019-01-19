تركي آل الشيخ يثير الغموض بصورة ناني

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز المصري، بعد أن نشر صورة للنجم البرتغالي لويس ناني، لاعب فريق سبورتنغ لشبونة، ووضع آل الشيخ صورة لاعب مانشستر يونايتد السابق، على صفحته عبر موقع «تويتر» وكتب معلقاً: «أداء هذا اللاعب يعجبني»، ما دفع البعض للربط بين الصفقة المدوية، التي أعلن آل الشيخ عن تواجدها في مباراة الزمالك، وبين وضع صورة ناني في هذا التوقيت، وترك الحيرة والتساؤل بين متابعيه، حول أن يكون ناني هو الصفقة القادمة لناديه.

من ناحية أخرى، طالب غروس لاعبيه بغلق ملف التفكير في مباراة بيراميدز، التي ستقام الخميس المقبل، في إحدى مؤجلات الدوري المصري، كي لا يتشتت تركيزهم قبل المباراة المهمة التي يخوضها الفريق اليوم، أمام اتحاد طنجة المغربي، في إياب دور الـ32 مكرراً بالكونفدرالية، وذلك سعياً لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.