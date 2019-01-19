شارابوفا تقصي حاملة لقب «أستراليا»

المصدر: ملبورن - وكالات

أقصت الروسية ماريا شارابوفا الدنماركية كارولاين فوزنياكي حاملة اللقب من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة،للتنس ، بفوزها عليها أمس. وتفوقت شارابوفا المصنفة 30 في بطولة ملبورن، على الدنماركية المصنفة ثالثة، والتي كانت قد أحرزت في أستراليا مطلع العام الماضي، لقبها الأول والوحيد حتى الآن في بطولات الغراند سلام.

وحققت الروسية أبرز نتيجة لها منذ عودتها من الإيقاف في العام 2016 بعد إيقاف نحو 15 شهرا بسبب المنشطات. وقالت شارابوفا «كنت أعرف أنني سأخوض مباراة صعبة لأنها (فوزنياكي) حاملة اللقب، وليس سرا أنها تحب هذا الملعب ، لم أخض العديد من المباريات العام الماضي، وهذه هي المباريات التي أتمرن من أجلها، لذا الفوز يُعد مكافأة».