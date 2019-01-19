الهلال السوداني ضيفاً على موكورا الرواندي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

يحل فريق الهلال السوداني ضيفاً اليوم على فريق موكورا الرواندي في إياب مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وكان الهلال قد حسم لقاء الذهاب في أمدرمان بثلاثة أهداف دون مقابل للفريق الرواندي، ليضع بذلك خطوة في طريق التأهل للمرحلة القادمة من البطولة.

من ناحية أخرى فاجأ مدرب المريخ، الفرنسي غارزيتو، المسؤولين بنادي المريخ السوداني بخطاب ثان طالب من خلاله بتسوية مستحقاته عن العام 2017،ويطالب المدرب الفرنسي بمستحقاته المالية عبارة عن رواتب سابقة إلى جانب بعض الأموال الأخرى.وقال المدير التنفيذي للمريخ منتصر زيكو إن قضية المدرب غارزيتو لم يتم حسمها حتى اللحظة.