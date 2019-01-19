برشلونة يواجه إشبيلية في كأس إسبانيا

المصدر: مدريد - وكالات

أوقعت قرعة كأس إسبانيا برشلونة حامل اللقب في مواجهة إشبيلية، وكان برشلونة مهدداً بالإبعاد عن البطولة بعد أن تقدم ليفانتي بشكوى ضد نظيره الكاتالوني بسبب دفعه بلاعب لا يحق له المشاركة في ذهاب دور 16 للبطولة، وسيظل برشلونة مستمراً في كأس إسبانيا عقب إعلان الاتحاد المحلي للعبة أمس انه رفض الشكوى، وذكر بيان صادر عن الاتحاد الإسباني أن كارمن بيريز مدير البطولة رفض شكوى ليفانتي ضد برشلونة بسبب إشراك المدافع خوان «شومي» برانداريز في المباراة، رغم أنه كان من المفترض أنه يقضي عقوبة إيقاف، وذلك بسبب تقديم الشكوى بعد 48 ساعة من الموعد النهائي.

وفاز برشلونة، الذي حصد لقب كأس الملك في آخر نسخة وفاز به 30 مرة وهو رقم قياسي، إيابا 3- 0 يوم الخميس ليفوز بمجموع المباراتين 4-2.