6 أمتار تتسبب في هبوط نادٍ إنجليزي

المصدر: لندن - وكالات

قال فريق «إف سي أيليسبري»، غير المنتسب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إن الهبوط إلى الدرجة الثانية من دوري أندية الجنوب «لا مفر منه» بسبب لوائح الاتحاد الجديدة. والقوانين الجديدة للاتحاد الإنجليزي للعبة تفرض على الأندية ضرورة امتلاكها غرفة ملابس واسعة، تبلغ مساحتها 18 متراً مربعاً على الأقل، بعدما كان الحد الأدنى في السابق لا يتجاوز 12 متراً.

وقال الاتحاد إن الأندية التي ستفشل في إتمام أشغال توسيع غرف ملابسها بحلول 31 مارس ستهبط إلى الدرجة الأدنى من دوري أندية الجنوب. وأضاف «هذا التغيير ضروري وإلزامي من أجل توفير بيئة جيدة للاعبين والطاقم والمعدات».

ورداً على القانون الجديد، قال فريق أيليسبري «للأسف، الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد لن يكون بمقدورنا تحقيقه، ليس باستطاعتنا إضافة هذه الأمتار الستة الجديدة المطلوبة الآن».

وذكر، في بيان «غرف تبديل الملابس تحتاج إلى أشغال كبيرة لتلبية المتطلبات الجديدة.. وذلك يحتاج وقتاً طويلاً».