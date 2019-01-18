سجل سولسكيار يتحدى الكبار

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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أسماء عملاقة في عالم التدريب رشحها الإعلام المقرب من مانشستر يونايتد لتولي مسؤولية تدريب الفريق في الموسم المقبل، في الوقت الذي يريد المدرب المؤقت سولسكاير الاستمرار في المهمة مستعيناً بسجل متميز للغاية في فترة قصيرة.

أولى غونار سولسكاير

ما قام به أولى غونار سولسكاير حتى الآن يمنحه الفرصة في المنافسة على منصب المدير الفني ليونايتد، وعبر المهاجم السابق للفريق عن رغبته في البقاء بشكل دائم في المنصب الذي يتولاه بشكل مؤقت ويسنده في ذلك سجله الرائع جداً، حيث تمكن من قيادة فريقه إلى الانتصار في خمس مباريات متتالية في الدوري، وعادل الرقم القياسي التاريخي للمدرب الاسكتلندي الراحل مات بازبي، الذي قاد مانشستر يونايتد، في مستهل مشواره معه في العام 1946، إلى الفوز في خمس مباريات متتالية أيضاً.

زين الدين زيدان

ثلاثة ألقاب في دوري الأبطال في ثلاث سنوات على التوالي تجعل من الفرنسي زين الدين زيدان مرشحاً متميزاً لتدريب مانشستر يونايتد، الذي ترددت أنباء أكثر من مرة عن اتصاله بوكيل أعمال المدرب الفرنسي الذي فضل الابتعاد عن التدريب، والبقاء في راحة لدراسة خيارات المستقبل بعد أن استقال من تدريب النادي الملكي ريال مدريد.

غاريث ساوثغيت

نجح المدرب الإنجليزي الشاب في إعادة منتخب بلاده إلى الواجهة العالمية، بعد أن قاد «الأسود الثلاثة» إلى المركز الرابع في المونديال الأخير، ثم تصدر مجموعته في بطولة أمم أروبوا الجديدة على الرغم من وجود المنتخبين الإسباني، والكرواتي وصيف المونديال، وهو الخيار المفضل لجمهور النادي.

ماوريسيو بوكيتينو

لم تتوقف محاولات إدارة مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، حيث سعى «الشياطين الحمر» لإقناعه في أكثر من مرة بالتخلي عن «السبيرز» والانتقال إلى ملعب أولد ترافورد، بعد أن تمكن من تقديم كرة قدم رائعة، ونجاحه في صناعة أكثر من خمسة نجوم لتوتنهام، الذي يمضي بقوة على الرغم من عدم دخوله سوق الانتقالات في الصيف الماضي.

دييغو سيميوني

يعد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من المدربين الحماسيين جداً، وهذا ميزة تنقص مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث بات الفريق يؤدي بشكل رتيب بلا روح في الملعب، والتعاقد مع سيميوني سيعيد الروح التي تميز بها يونايتد في فترة الأسطورة السير اليكس فيرغسون.