«أدابت» ثورة في عالم الرياضة

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة نايكي الأمريكية، إطلاقها حذاء ذكياً جديداً، وعدت بأن تجعله واقعاً بعدما ظهرت فكرته لأول مرة في الجزء الثاني من فيلم «العودة إلى المستقبل» .

ويعد هذا الحذاء أحدث نسخة من أحذية المستقبل، إذ يمكنه تعديل وضعه على القدم، بالتضييق أو الاتساع، وذلك عبر الهواتف الذكية. وأطلقت شركة نايكي على الحذاء اسم «نايكي أدابت».

ومن المتوقع طرحه للبيع في الأسواق فبراير المقبل، وذلك بعد أن خصصته للاعبي كرة السلة. ويبرر مدير الابتكار في نايكي إريك أفار ذلك بقوله: «تعمّدنا اختيار كرة الســلة كأول رياضة يدخل فيها حذاء نايكي أدابت، بسبب المتطلبات الخاصة التي يريدها لاعبو السلة ، خلال المباراة تتغير أوضاع واتجاهات أقدام اللاعبين، لذا هناك حاجة لتغيير وضع الحذاء بسرعة ».