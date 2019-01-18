فيفا يمهل المريخ 5 أيام

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي المريخ السوداني، حتى الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، لسداد مستحقات اللاعب النيجيري سالمون جابسون، والبالغة 53 ألف دولار، وهدد (فيفا) نادي المريخ، بتحويل ملف اللاعب إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، لاتخاذ ما تراه مناسباً من عقوبات، وكان اللاعب النيجيري جابسون، الذي سبق له اللعب أيضاً للهلال، قد طالب بمستحقاته من نادي المريخ، وعندما لم تتم الاستجابة، لجأ للاتحاد الدولي. من ناحية أخرى، أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني، مدرب فريق الأهلي مروي، مبارك سلمان، لمدة عام، وذلك بسبب تصريحات هاجم فيها الاتحاد السوداني، موجهاً إليه اتهامات الانحياز لأندية على حساب أندية أخرى.