الترجي والأفريقي.. مهمة أفريقية

المصدر: تونس - صالح قادري

يخوض اليوم الترجي التونسي والنادي الأفريقي الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا، فالأول يستضيف بلاتينيوم ستارز الزمبابوي، والثاني يحل ضيفاً على الإسماعيلي المصري.

بفضل خبرته سجل الترجي هدف التعادل في توقيت قاتل وعلى ميدان صعب ضد حوريا كوناكري، وبفضل هذه الخبرة تلوح حظوظ الترجي وافرة للفوز اليوم على ضيفه ، الذي رغم أنه معروف وصاحب مشاركات منتظمة في المسابقات الأفريقية، إلا أنه لم يحقق نجاحات تذكر، ورغم ذلك فإنه سيعمل كل ما في وسعه لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن فارق المستوى والخبرة يرجحان كفة الترجي . وبعد خسارته في الجولة الأولى ضد نادي قسنطينة حكم النادي الأفريقي على نفسه بضرورة تحقيق أكثر من إنجاز خارج قواعده حتى يحقق هدفه المتمثل في التأهل إلى الدور المقبل، والبداية ستكون من مباراة اليوم ضد الإسماعيلي المصري.